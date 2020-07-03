Arabasıyla bir köpeği öldüren Doç. Dr. Birsen Ocaklı, arabasının belirgin bir şekilde sarsıldığının görülmesine rağmen ifadesinde köpeği fark etmediğini, fark etmiş olsa veterinere götüreceğini söylemişti. Olayın ardından twitter'da #Birsenocaklitutuklansin hashtagı ile eleştiri yağmurununa tutulan Doktor Birsen Ocaklı kimdir? Doktor Birsen Ocaklı kaç yaşında? Hangi hastanede çalışıyor?

Birsen Ocaklı Kimdir?

Göğüs Hastalıkları branşında Doçent Doktordur.

1990 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi.

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurumunda görev yapmaktadır.

Bu hastane Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteriyor.

2017 yılında Türk Toraks Derneği, Ocaklı'ya Exeltis (Kadın ve Akciğer Ödülü) vermişti.

NELER YAŞANDI?

Maltepe'de bulunan Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde bir sürücünün yolda uyuyan köpeği ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Olayın ardından kazayı yapan kişinin Doç. Dr. Birsen Ocaklı, olduğu ortaya çıktı.

Ocaklı ifadesinde köpeği fark etmediğini, fark etmiş olsa veterinere götüreceğini söyledi.

