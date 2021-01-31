Bişar Özbey kimdir ve hangi takımlıdır?

Bişar Özbey, Ertem Şener ile birlikte tanınan isimlerden birisi oldu. TV 100'de yayınlanan VAR Odası programında da yorumculuk üstlenen Özbey'in asıl mesleği avukatlıktır. Peki, Bişar Özbey kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bişar Özbey hangi takımlı? İşte detaylar...

BİŞAR ÖZBEY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

İlk ve orta öğrenimini İstanbul' da tamamlamıştır. Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesini tamamladıktan sonra Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesini burslu olarak kazanmayı başarmıştır. Hukuk fakültesi eğitimini üç yılda tamamlayarak Türkiye'de bir ilke imza atan Bışar Özbey; Türkiye'nin en prestijli bürolarında stajını tamamlamasının ardından ise 2014 yılında Özbey Hukuk & Danışmanlık Bürosunu kurmuştur.

Beykent Üniversitesi Kamu Hukuku alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2019-2020 sezonunda Sakaryaspor A.Ş.' de yöneticilik yapmıştır. 2020 - 2021 futbol sezonu ile beraber Akhisar Belediyespor Kulübü'nde Asbaşkanlık görevine gelmiş ve bu görevini halen devam ettirmektedir. İleri derecede İngilizce bilmektedir.

BİŞAR ÖZBEY HANGİ TAKIMLI?

Barış Özbey, Sakaryaspor ve Akhisarsporda yöneticilik yapsa da Bışar Özbey koyu bir Galatasaray taraftarıdır.