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Bisiklet sürücüsü trafik kurbanı oldu! Otomobilin çarptığı 28 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Samsun'un yaşanan acı olayda bisikleti ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan 28 yaşındaki Emrah Sezmiş trafik canavarı kurbanı oldu. Talihsiz adam olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bisiklet sürücüsü trafik kurbanı oldu! Otomobilin çarptığı 28 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Samsun'un bisiklet sürücüsü genç, trafik canavarı kurbanı oldu. Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 55 ADE 835 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dikbıyık mevkisinde bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Sezmiş'e (28) çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada evli ve 2 çocuk babası Sezmiş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sırasında otomobilde bulunan 3 kişinin gözaltına alındığı ancak hiçbirinin aracı kullandığını kabul etmedikleri öğrenildi. Otomobil sürücüsünün belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

 

Bisiklet sürücüsü trafik kurbanı oldu! Otomobilin çarptığı 28 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Bisiklet sürücüsü trafik kurbanı oldu! Otomobilin çarptığı 28 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

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