Bismark Asare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bismark Asare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bismark Asare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bismark Asare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bismark Asare 16 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bismark Asare Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına - tarihinde katılmıştır. Bismark Asare'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bismark Asare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bismark Asare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bismark Asare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bismark Asare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bismark Asare şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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