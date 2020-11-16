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BIST 100 endeksi rekorla başladı! En çok kazandıran, en çok kaybettiren hisse senetleri 16 Kasım 2020

BIST 100 endeksi,  16 Kasım 2020 tarihinde güne tüm zamanların rekorun kırarak en üst seviyede başladı. En çok kazandıran, en çok kaybettiren hisse senetleri hangileri?

BIST 100 endeksi rekorla başladı! En çok kazandıran, en çok kaybettiren hisse senetleri 16 Kasım 2020

Bankacılık endeksi yüzde 1,56 ve holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Bütün sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 3,63 ile orman, kağıt, basım oldu.

Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan'ın atanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ardından Türk lirası varlıklara ilginin arttığı görüldü. Dolar/TL'nin bir haftada yüzde 11,5 değer kaybetmesinin de desteği sayesinde Borsa İstanbul'da prosedür hacmi rekorları kırılarak, bütün zamanların en yüksek standartı olan 1.303,81 puan görüldü.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,54 değer kazanırken, haftayı da bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,33 artışla 1.291,29 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi rekorla başladı! En çok kazandıran, en çok kaybettiren hisse senetleri 16 Kasım 2020

Analistler, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, Naci Ağbal başkanlığında perşembe günü gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, Türk lirası varlıklarda görülen pozitif seyrin devam edebileceğini ifade etti.

Bugün Asya'da belirtiler makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesinin ardından da vatan içerisinde bütçe dengesi ve vatan dışında ABD'de New York Fed endüstri dizininin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın gerçekleştireceği konuşmanın takip edileceğini kaydeden analistler, teknik yönden BIST 100 endeksinde 1.340 düzeyinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

BİST 100 En çok kazandıran hisse senetleri 16 Kasım 2020

 Kartonsan San. Ve Tic. A.Ş.2.301,202.359,502.259,50+156,20+7,28%6,18K10:01:00 
 Casa Emtia Petrol Kimyevi49,50049,50049,500+4,500+10,00%10,39K09:55:00 
 Marka Yatırım8,1508,1508,150+0,740+9,99%476,18K09:55:00 
 Dardanel Önentaş27,66027,66027,660+2,500+9,94%60,53K09:55:00 
 Royal Halı İplik Mobilya3,9903,9903,990+0,360+9,92%64,71K09:55:00 
 Safkar Ege Soğutmacılık7,207,207,20+0,65+9,92%595,81K10:01:00 
 Sinpas GYO3,8404,0403,840+0,160+4,35%5,89M10:00:00 
 Kuştur Kuşadası205,00205,00205,00+17,40+9,28%2,30K09:55:00 
 Etiler İnci Bufe Gida5,2005,2005,200+0,360+7,44%235,88K09:55:00 
 Seyitler Kimya14,90014,99014,700+0,930+6,66%78,45K10:01:00 
 Merko Gıda San. Ve Tic. A.Ş.13,06013,06013,060+0,870+7,14%394,34K09:55:00 
 Bomonti Elektrik20,2020,2020,20+1,30+6,88%20,19K09:55:00 
 Klimasan Klima San.15,30015,60015,300+0,890+6,18%260,90K10:01:00 
 Servet GYO49,50050,00047,500+2,500+5,32%22,24K10:01:00 
 Konfrut15,9016,7515,71+0,58+3,79%171,31K10:01:00 
 Penguen Gıda San. A.Ş.5,2405,2805,030+0,280+5,65%802,67K10:01:00 
 Kaplamin Ambalaj22,60022,60022,600+1,160+5,41%5,92K09:55:00 
 Marti GYO3,4203,4203,420+0,170+5,23%249,47K09:55:00 
 Birko Birleşik1,4201,4201,420+0,070+5,19%97,09K09:55:00 
 Cosmos7,2007,2007,200+0,350+5,11%7,14K09:55:00 
 Artı Yatırım6,3006,3006,300+0,300+5,00%29,32K09:55:00 
 Söktaş Pamuk Ve Tarım5,4705,5505,350+0,180+3,40%1,60M10:01:00 
 Marshall Boya Ve Vernik San.315,40315,40315,40+14,10+4,68%0,33K09:55:00 
 İz Hayvancılık10,63010,80010,040+0,590+5,88%115,35K10:01:00 
 CarrefourSA27,4827,5026,40+1,66+6,43%341,90K10:01:00 
 Kontrolmatik Teknoloji18,7518,9918,52+0,54+2,97%65,03K10:01:00 
 Temapol10,1510,3010,15+0,19+1,91%33,20K10:01:00 
 Taç Tarım10,70010,70010,700+0,350+3,38%13,43K09:55:00 
 Konya Çim. San. A.Ş.800,00800,00800,00+24,10+3,11%1,09K09:55:00 
 Garanti YO3,0103,0103,010+0,090+3,08%18,79K09:55:00 
 Senkron Güvenlik3,8603,8603,860+0,110+2,93%7,62K09:55:00 
 Çelebi Hava Servisi A.Ş.83,4083,6082,05+2,40+2,96%16,23K10:01:00 
 Doğuş GYO8,9408,9408,920+0,240+2,76%10,71K10:01:00 
 Vestel Elektronik San.20,70020,76020,400+0,640+3,19%462,64K10:01:00 
 Brisa Brıdgestone A.Ş.18,7218,9718,70+0,31+1,68%49,56K10:01:00 
 Altın Yunus54,50056,05052,500+2,850+5,52%27,16K10:01:00 
 Vakıf Menkul7,9108,0007,850+0,110+1,41%39,15K10:01:00 
 Ayes10,13010,13010,130+0,250+2,53%3,05K09:55:00 
 Yukselen Celik7,177,207,14+0,19+2,72%81,94K10:01:00 
 Ekiz Kimya8,0508,0508,050+0,190+2,42%3,22K09:55:00 
 Ard Grup Bilisim35,7236,0035,50+0,56+1,59%58,42K10:01:00 
 Göltaş Çimento23,5623,6023,40+0,66+2,88%32,29K10:01:00 
 Ege Endüstri Ve Tic. A.Ş.1.315,001.337,301.314,70+15,00+1,15%2,02K10:01:00 
 Ford Otomotiv San. A.Ş.117,80119,40117,00+1,20+1,03%32,29K10:01:00 
 Derlüks Deri9,599,639,55+0,19+2,02%54,87K10:01:00 
 Frigo Pak23,00023,00023,000+0,500+2,22%1,38K09:55:00 
 Reysaş 7,8007,8207,690+0,260+3,45%398,48K10:01:00 
 Bizim15,5515,6015,45+0,37+2,44%196,62K10:01:00 
 Verusaturk8,778,858,70+0,10+1,15%30,74K10:01:00 
 Vanet10,09010,10010,000+0,290+2,96%45,45K10:01:00

BİST 100 En çok kaybettiren hisse senetleri 16 Kasım 2020

 

 Serve15,75015,75015,750-1,750-10,00%7,93K09:55:00 
 Yaprak Sut35,10035,10035,100-3,900-10,00%0,75K09:55:00 
 Doğusan Boru3,4203,6003,240-0,180-5,00%53,03K10:03:00 
 Uzertaş29,20029,20029,200-3,240-9,99%4,94K09:55:00 
 Taze Kuru387,500387,500387,500-43,000-9,99%1,39K09:55:00 
 Dagi Yatırım14,85014,85014,850-1,640-9,95%32,99K09:55:00 
 Euro Menkul6,9906,9906,990-0,770-9,92%26,34K09:55:00 
 Özerden Plastik8,9108,9108,910-0,980-9,91%133,01K09:55:00 
 Atlantis Holding4,3204,3204,320-0,460-9,62%12,41K09:55:00 
 Mega Polietilen Köpük12,70012,90012,000-0,540-4,08%150,11K10:02:00 
 Balatacılar6,7206,7206,720-0,570-7,82%29,32K09:55:00 
 Osmanlı Menkul Degerler23,24024,00023,000-1,300-5,30%4,21K10:03:00 
 İDC19,00019,00019,000-0,980-4,90%28,09K09:55:00 
 Rodrigo11,10011,10011,100-0,400-3,48%9,03K09:55:00 
 Selçuk Gıda3,8503,8503,850-0,110-2,78%32,97K09:55:00 
 CEO Event Medya6,726,756,71-0,17-2,47%44,30K10:03:00 
 Bak Ambalaj San.18,71018,80018,500-0,090-0,48%19,38K10:03:00 
 Politeknik Metal300,00300,00300,00-3,00-0,99%0,06K09:55:00 
 AVOD9,88010,1909,880-0,370-3,61%564,05K10:03:00 
 Gedik Yatırım9,5709,5709,490-0,020-0,21%14,82K10:03:00 
 Pınar Su San. Ve Tic. A.Ş.7,5407,6007,460-0,110-1,44%35,29K10:03:00 
 Dagi8,0808,1207,950+0,080+1,00%1,46M10:03:00 
 Viking Kağıt Ve Selüloz A.Ş.6,3606,4506,250-0,130-2,00%4,03K10:03:00 
 Qinvest Portfoy Yonetimi AS1.222,901.222,901.222,90-7,30-0,59%0,00K09:55:00 
 Çimentaş İzmir T.A.Ş.34,0235,8034,02-1,98-5,50%8,47K10:00:00 
 Mistral GYO4,404,424,34+0,04+0,92%89,74K10:02:00 
 KUYS KUYU2,3002,3102,270+0,020+0,88%383,87K10:03:00 
 Ütopya24,00024,00023,320-0,080-0,33%1,72K10:01:00 
 Bossa Tic. Ve San. T.A.Ş.12,95013,01012,900+0,010+0,08%7,75K10:02:00 
 Bantaş Bandırma5,3705,4205,370-0,030-0,56%343,16K10:03:00 
 İşbir Holding2.745,002.745,002.745,00-4,80-0,17%0,05K09:55:00 
 Çelik Halat Ve Tel San. A.Ş.16,40016,85016,070-0,470-2,79%12,26K10:03:00 
 Yeni Gimat12,8812,9212,88-0,05-0,39%1,27K10:02:00


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