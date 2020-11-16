BIST 100 endeksi rekorla başladı! En çok kazandıran, en çok kaybettiren hisse senetleri 16 Kasım 2020

Bankacılık endeksi yüzde 1,56 ve holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Bütün sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 3,63 ile orman, kağıt, basım oldu.

Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan'ın atanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ardından Türk lirası varlıklara ilginin arttığı görüldü. Dolar/TL'nin bir haftada yüzde 11,5 değer kaybetmesinin de desteği sayesinde Borsa İstanbul'da prosedür hacmi rekorları kırılarak, bütün zamanların en yüksek standartı olan 1.303,81 puan görüldü.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,54 değer kazanırken, haftayı da bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,33 artışla 1.291,29 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, Naci Ağbal başkanlığında perşembe günü gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, Türk lirası varlıklarda görülen pozitif seyrin devam edebileceğini ifade etti.

Bugün Asya'da belirtiler makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesinin ardından da vatan içerisinde bütçe dengesi ve vatan dışında ABD'de New York Fed endüstri dizininin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın gerçekleştireceği konuşmanın takip edileceğini kaydeden analistler, teknik yönden BIST 100 endeksinde 1.340 düzeyinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

BİST 100 En çok kazandıran hisse senetleri 16 Kasım 2020

Kartonsan San. Ve Tic. A.Ş. 2.301,20 2.359,50 2.259,50 +156,20 +7,28% 6,18K 10:01:00 Casa Emtia Petrol Kimyevi 49,500 49,500 49,500 +4,500 +10,00% 10,39K 09:55:00 Marka Yatırım 8,150 8,150 8,150 +0,740 +9,99% 476,18K 09:55:00 Dardanel Önentaş 27,660 27,660 27,660 +2,500 +9,94% 60,53K 09:55:00 Royal Halı İplik Mobilya 3,990 3,990 3,990 +0,360 +9,92% 64,71K 09:55:00 Safkar Ege Soğutmacılık 7,20 7,20 7,20 +0,65 +9,92% 595,81K 10:01:00 Sinpas GYO 3,840 4,040 3,840 +0,160 +4,35% 5,89M 10:00:00 Kuştur Kuşadası 205,00 205,00 205,00 +17,40 +9,28% 2,30K 09:55:00 Etiler İnci Bufe Gida 5,200 5,200 5,200 +0,360 +7,44% 235,88K 09:55:00 Seyitler Kimya 14,900 14,990 14,700 +0,930 +6,66% 78,45K 10:01:00 Merko Gıda San. Ve Tic. A.Ş. 13,060 13,060 13,060 +0,870 +7,14% 394,34K 09:55:00 Bomonti Elektrik 20,20 20,20 20,20 +1,30 +6,88% 20,19K 09:55:00 Klimasan Klima San. 15,300 15,600 15,300 +0,890 +6,18% 260,90K 10:01:00 Servet GYO 49,500 50,000 47,500 +2,500 +5,32% 22,24K 10:01:00 Konfrut 15,90 16,75 15,71 +0,58 +3,79% 171,31K 10:01:00 Penguen Gıda San. A.Ş. 5,240 5,280 5,030 +0,280 +5,65% 802,67K 10:01:00 Kaplamin Ambalaj 22,600 22,600 22,600 +1,160 +5,41% 5,92K 09:55:00 Marti GYO 3,420 3,420 3,420 +0,170 +5,23% 249,47K 09:55:00 Birko Birleşik 1,420 1,420 1,420 +0,070 +5,19% 97,09K 09:55:00 Cosmos 7,200 7,200 7,200 +0,350 +5,11% 7,14K 09:55:00 Artı Yatırım 6,300 6,300 6,300 +0,300 +5,00% 29,32K 09:55:00 Söktaş Pamuk Ve Tarım 5,470 5,550 5,350 +0,180 +3,40% 1,60M 10:01:00 Marshall Boya Ve Vernik San. 315,40 315,40 315,40 +14,10 +4,68% 0,33K 09:55:00 İz Hayvancılık 10,630 10,800 10,040 +0,590 +5,88% 115,35K 10:01:00 CarrefourSA 27,48 27,50 26,40 +1,66 +6,43% 341,90K 10:01:00 Kontrolmatik Teknoloji 18,75 18,99 18,52 +0,54 +2,97% 65,03K 10:01:00 Temapol 10,15 10,30 10,15 +0,19 +1,91% 33,20K 10:01:00 Taç Tarım 10,700 10,700 10,700 +0,350 +3,38% 13,43K 09:55:00 Konya Çim. San. A.Ş. 800,00 800,00 800,00 +24,10 +3,11% 1,09K 09:55:00 Garanti YO 3,010 3,010 3,010 +0,090 +3,08% 18,79K 09:55:00 Senkron Güvenlik 3,860 3,860 3,860 +0,110 +2,93% 7,62K 09:55:00 Çelebi Hava Servisi A.Ş. 83,40 83,60 82,05 +2,40 +2,96% 16,23K 10:01:00 Doğuş GYO 8,940 8,940 8,920 +0,240 +2,76% 10,71K 10:01:00 Vestel Elektronik San. 20,700 20,760 20,400 +0,640 +3,19% 462,64K 10:01:00 Brisa Brıdgestone A.Ş. 18,72 18,97 18,70 +0,31 +1,68% 49,56K 10:01:00 Altın Yunus 54,500 56,050 52,500 +2,850 +5,52% 27,16K 10:01:00 Vakıf Menkul 7,910 8,000 7,850 +0,110 +1,41% 39,15K 10:01:00 Ayes 10,130 10,130 10,130 +0,250 +2,53% 3,05K 09:55:00 Yukselen Celik 7,17 7,20 7,14 +0,19 +2,72% 81,94K 10:01:00 Ekiz Kimya 8,050 8,050 8,050 +0,190 +2,42% 3,22K 09:55:00 Ard Grup Bilisim 35,72 36,00 35,50 +0,56 +1,59% 58,42K 10:01:00 Göltaş Çimento 23,56 23,60 23,40 +0,66 +2,88% 32,29K 10:01:00 Ege Endüstri Ve Tic. A.Ş. 1.315,00 1.337,30 1.314,70 +15,00 +1,15% 2,02K 10:01:00 Ford Otomotiv San. A.Ş. 117,80 119,40 117,00 +1,20 +1,03% 32,29K 10:01:00 Derlüks Deri 9,59 9,63 9,55 +0,19 +2,02% 54,87K 10:01:00 Frigo Pak 23,000 23,000 23,000 +0,500 +2,22% 1,38K 09:55:00 Reysaş 7,800 7,820 7,690 +0,260 +3,45% 398,48K 10:01:00 Bizim 15,55 15,60 15,45 +0,37 +2,44% 196,62K 10:01:00 Verusaturk 8,77 8,85 8,70 +0,10 +1,15% 30,74K 10:01:00 Vanet 10,090 10,100 10,000 +0,290 +2,96% 45,45K 10:01:00

BİST 100 En çok kaybettiren hisse senetleri 16 Kasım 2020