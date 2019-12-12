BİST 110 bin puanın üzerinde!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.192,98 puan arttı. BIST 100 endeksi 110.114,66 puandan kapandı.

ÖNCEKİ KAPANIŞA GÖRE 2.03 ARTIŞ

BIST 100 endeksi, güne 634,21 puan ve 0,59 yükselişle 108.555,89 puandan başladı. Gün içinde en düşük 108.555,89 puanı, en yüksek 110.114,66 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,03 artışla 110.114,66 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,13, sanayi endeksi yüzde 1,72, teknoloji endeksi yüzde 1,93, hizmetler endeksi yüzde 1,67 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.801,35 puan ve yüzde 2,13 değer kazanımıyla 134.182,32 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 289'u prim yaptı, 102'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, Garanti Bankası ve Emlak Konut GYO en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

TCMB FAİZİ İNDİRMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un 107 bini görmesinin ardından yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Borsa 107 bin puanın üzerine çıkarak 18 ayın zirvesini gördü. Perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı.OECD Türkiye'nin büyüme tahmini yukarı revize etmiş durumda.

Tüm milletine sesleniyorum... Doları bırakalım Türk Lirası'na dönelim."