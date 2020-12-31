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BİST 31 aralık 2020 açık mı? BİST, 1 Ocak 2021 açık mı?

31 Aralık gününde yatırımcılar Borsa İstanbul'a ilişkin araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda BİST 31 aralık 2020 açık mı? BİST, 1 Ocak 2021 açık mı? soruları internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

BİST 31 aralık 2020 açık mı? BİST, 1 Ocak 2021 açık mı?

2020 yılının bitmesine sayılı günler kaldı. Yılbaşının hafta içine denk gelmesi ve öncesinde vatandaşlar Borsa İstanbul'un (BİST) 31 Aralık ve 1 Ocak günü açık olup olmadığını merak ediyorlar. Peki BİST 31 aralık 2020 açık mı? BİST, 1 Ocak 2021 açık mı? İşte detaylar...

BİST 31 ARALIK 2020 AÇIK MI?

Borsa İstanbul (BİST) , 31 Aralık günü resmi tatil olmadığı için açık olacak ve vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirebilecek. 

BİST 1 OCAK 2021 AÇIK MI?

1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatiller arasında yer alması nedeniyle Borsa İstanbul (BİST) kapalı olacak.

Borsa 4 Aralık Pazartesi günü yeniden açılacak.

Tayfun Altuntaş
Editör


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