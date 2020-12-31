BİST 31 aralık 2020 açık mı? BİST, 1 Ocak 2021 açık mı?
31 Aralık gününde yatırımcılar Borsa İstanbul'a ilişkin araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda BİST 31 aralık 2020 açık mı? BİST, 1 Ocak 2021 açık mı? soruları internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...
2020 yılının bitmesine sayılı günler kaldı. Yılbaşının hafta içine denk gelmesi ve öncesinde vatandaşlar Borsa İstanbul'un (BİST) 31 Aralık ve 1 Ocak günü açık olup olmadığını merak ediyorlar. Peki BİST 31 aralık 2020 açık mı? BİST, 1 Ocak 2021 açık mı? İşte detaylar...
BİST 31 ARALIK 2020 AÇIK MI?
Borsa İstanbul (BİST) , 31 Aralık günü resmi tatil olmadığı için açık olacak ve vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirebilecek.
BİST 1 OCAK 2021 AÇIK MI?
1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatiller arasında yer alması nedeniyle Borsa İstanbul (BİST) kapalı olacak.
Borsa 4 Aralık Pazartesi günü yeniden açılacak.