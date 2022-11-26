Bitcoin, ivme arıyor: Bir düşüyor, bir yükseliyor! Gözler FED'in toplantısına çevrildi! İşte kripto paralardaki son durum...

Kripto paraların öncüsü olan Bitcoin, yatay seyrini sürdürürken gözler FED'in faiz kararını vereceği Aralık ayı toplantısına çevrildi. İşte kripto paralardaki son durum...

Melahat Ersoy
Editör
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Bitcoin, ivme arıyor: Bir düşüyor, bir yükseliyor! Gözler FED'in toplantısına çevrildi! İşte kripto paralardaki son durum... 1

Yatırımcıların son günlerde gelişmeleri yakından izlediği Bitcoin, 8 Kasım tarihinde psikolojik sınır olan 20 bin Dolar'ın altına inmişti. 10 Kasım'da FTX'in iflas söylentileriyle son zamanların en büyük düşüşünü yaşayan Bitcoin, söylentilerin gerçeğe dönmesiyle 16 bin Dolar'ın altına kadar geriledi.

Söz konusu süreçte Genesis'in de iflas edeceğine yönelik iddialarla kripto para piyasaları bir kez daha sarsıldı. Bitcoin 15 bin 510 Dolar seviyelerine kadar inmesi sonrası yatırımcısını büyük bir zarara uğratarak son zamanların en büyük düşüşünü yaşamıştı.

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Bitcoin, ivme arıyor: Bir düşüyor, bir yükseliyor! Gözler FED'in toplantısına çevrildi! İşte kripto paralardaki son durum...
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