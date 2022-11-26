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Bitcoin, ivme arıyor: Bir düşüyor, bir yükseliyor! Gözler FED'in toplantısına çevrildi! İşte kripto paralardaki son durum...
Kripto paraların öncüsü olan Bitcoin, yatay seyrini sürdürürken gözler FED'in faiz kararını vereceği Aralık ayı toplantısına çevrildi. İşte kripto paralardaki son durum...
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