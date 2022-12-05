Bitcoin kritik seviyeye tutundu! Yatırımcı zevkten dört köşe oldu! İşte piyasalardaki son durum...

ABD Merkez Bankasının (FED) sert faiz politikasını terk edeceğine yönelik açıklamalar sonrası Bitcoin'deki yükseliş sürüyor. İşte kripto paralardaki son durum...

Melahat Ersoy
Editör
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Bitcoin kritik seviyeye tutundu! Yatırımcı zevkten dört köşe oldu! İşte piyasalardaki son durum... 1

FTX'in batışı sonrası krize giren kripto para piyasaları yeniden toparlanma emareleri gösterdi. Bitcoin, FED Başkanı Jerome Powell'ın şahin faiz politikasından vazgeçileceğine yönelik açıklamalar sonrası 16 bin Dolar seviyelerinden hızla yükselerek kritik sınır kabul edilen 17 bin Dolar seviyelerine yükseldi. Bitcoin söz konusu seviyelere tutunmaya devam etmesinin yanı sıra yavaş yavaş da yükselmeye başladı.

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