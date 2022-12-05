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Bitcoin kritik seviyeye tutundu! Yatırımcı zevkten dört köşe oldu! İşte piyasalardaki son durum...
ABD Merkez Bankasının (FED) sert faiz politikasını terk edeceğine yönelik açıklamalar sonrası Bitcoin'deki yükseliş sürüyor. İşte kripto paralardaki son durum...
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Bodrum'da bulunan kemik parçasının kayıp üniversite öğrencisi Vedat Altun'a ait olduğu tespit edildi
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