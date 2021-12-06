Son yıllarda popülerliği her geçen gün artan ve ülkemizde de oldukça rağbet gören yatırım aracı haline gelen kripto paralarda sert bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün ana sebebi bilinmese de ilk çıkan kripto para olan Bitcoin'in alt coinleri de etkilediği biliniyor. Bu yüzden Bitcoin'de yaşanan düşüş piyasayı genel bir olumsuz hava içerisine sokmuş durumda. Peki Bitcoin neden düştü son dakika 2021 ? Bitcoin'in düşüş sebebi nedir? Niye düşüyor? İşte cevaplar...

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA 2021?

Bitcoinin düşmesinde birçok etken neden olarak gösterilebilir ancak ana nedenlerini sıralayacak olursak da son dönemde dünya genelinde yaşanan koronavirüs mutasyonu ile Amerika'nın Bitcoin'e yönelik yaklaşımını gösterebiliriz. Güney Afrika’da ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantı birçok açıdan küresel piyasaları etkilemişti. Yatırımcıların korkmasına neden olan bu varyant kripto para dünyasını da derinden etkiledi.

BİTCOİN'İN DÜŞÜŞ SEBEBİ NEDİR? NİYE DÜŞÜYOR?

Son haftalarda dünya genelinde yaşanan Omicron varyantı paniği, yatırımcıların kripto para üzerindeki güvenilirliğini derinden sarstı. Yaşanan düşüşlerde ABD'nin önde gelen kripto para piyasalarının yöneticilerinin Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi’nde ifadeye çağırılmasının da piyasada endişe yarattığı ve olumsuz olarak yansıma yaptığı ifade ediliyor.

FED AÇIKLAMASINA DİKKAT

Öte yandan 15-16 Aralık tarihinde Amerikta'da Fed toplantısı yapılacak. Buradan çıkacak sonuç yatırımcılar için büyük önem arz ediyor. Olumsuz bir durumda düşüşün katlanarak süreği ifade edilirken kararın dikkatli bir şekilde takip edilmesi öneriliyor.