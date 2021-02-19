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  3. Bitcoin rekorları alt üst etti: 52 bin doları geçti

Bitcoin rekorları alt üst etti: 52 bin doları geçti

Kripto para birimi Bitcoin son günlerdeki yükselişini sürdürerek 52 bin 757 dolara yükselerek rekor kırdı.

Bitcoin rekorları alt üst etti: 52 bin doları geçti

Yatırımcıların son günlerde odağında yer alan ve günden güne katlanarak değerini artıran Bitcoin yeni bir rekor kırdı. Yüzde 2'den fazla oranda artış gösteren Bitcoin,  52.757 çıktı ve tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bitcoin rekor kırmasında Tesla'nın sahibi olan Elon Musk'ın büyük katkısı olduğu ifade ediliyor. Dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Musk, geçtiğimiz günlerde  1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklamıştı. Daha sonra ise Bitcoin yüzde 14 değer kazanarak tarihi seviyesi olan  44 bin 300 dolara ulaşmıştı. Öte yandan söz konusu zamanlarda  43 ila 44 bin dolar seviyelerinde işlem görmeye devam etmişti.

Tayfun Altuntaş
Editör
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