BitKOYUN

Bu kripto para çok konuşulacak. Kripto para ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun. Bugüne kadar tüm kazandıklarınızın ya da kaybettiklerinizin misliyle kazandıracak yeni bir kripto paradan söz edeceğim. Evet yanlış duymadınız bitkoyun, bu sistemde ayrıca dolandırılma ihtimaliniz de yok. Detaylara geçmeden yapmanız gereken bir kaç tavsiyede bulunacağım. “Bitkoyun bin kazandırıyor.” Gelişmeler az sonra.

Hala bu yazıyı okumaya devam ediyorsan iki seçeneğe sahipsin diye düşünüyorum. Birincisi yazının ironik bir içeriğe sahip olduğunu fark ettin ve eğlenmeye çalışıyorsun. İkincisi ise ( bu kötü olan işte ) kripto para ve benzeri sözde yatırım araçları o kadar gözünü döndürmüş ki kazanma hırsı adına ne görsen üzerine atlıyorsun. Bu hırs, bir ömür boyu alnının teri ile biriktirdirdiklerini birkaç saat hatta dakika içinde kaybetmeyi göze alacak kadar gözünü kör etmiş durumda. Hiç tanımadığın sadece meziyeti insanların beklentilerini sömürmek olan birinin, yaşamını ömür boyu garanti altına almaya, dünden hazırsın.

Doğru duydun tam da söylemek istediğim bu. Hiç tanımadığın birinin yaşam konforunu güvence altına sokarken, kendinin ve sevdiklerinin yaşamını ipotek altına alıyorsun. Zira hiç bir hukuki altyapısı olmayan bu sistemin buna bağlı olarak birçok dezavantajı mevcut. Suç faaliyetlerini kolaylaştırmasının yanında kullanıcının cüzdanını kaybetmesi ya da harddiskinin çökmesi veya bilgisayarına virüs bulaşması durumunda bir anda her şeyini kaybedebiliyor. En güvenilir (!) olanın bile sayısız dezavantajı bulunuyor.

Eğer hala bir şey olmaz diye düşünüyorsan bir gün haber bültenlerinde nasıl bu sisteme kandığını gözü yaşlı anlatan tiplerden biri de senin olman muhtemeldir. Ve sen yaşadıklarını ne yapacağını bilmeden çaresiz, uzatılan mikrofona anlatıp, herkesten derman beklerken, O tosuncuk ya da adı her neyse yerini haritada gösteremeyeceğin hatta hangi kıtada, hangi yarımkürede bile olduğunu bilmediğin herhangi bir ülkedeki (!) otel odasından sosyal medya aracılığıyla paylaşımlar yapıyor. Gül yaprakları ile donatılan süt banyosunun ardından melez güzellerle selfie çekiyor, senden ve senin gibilerden indirdikleriyle şarabını sizlerin sağlığına yudumluyor olabilir. Allah sana ve senin gibilere sağlık vermeli ki, onlar mesut, mutlu yaşayabilsinler di mi?

O bütün bunları yaparken, sen kripto parayla tanışıklığın ve yaşadığın süreçleri film şeridi gibi geçiyorsun hafızandan. Aklına kötü kötü şeyler getiriyorsun Allah korusun. Tosuncuk ya da adı her neyse yeni bir bitkoyun hazırlığına girişiyor. Bedava peynirin, hala fare kapanı dışında da olabileceğine inanan yeni kurbanlar avlamak üzere...Oysa bedava peynir sadece fare kapanında duruyor.