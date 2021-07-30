Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker kimdir? Ali Fuat Eker nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ali Fuat Eker getirildi. Eker hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Ali Fuat Eker kimdir? Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker nereli, kaç yaşında?

ALİ FUAT EKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de bir çok atama dikkat çekti. Bunlardan biri de Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ali Fuat Eker'in atanması oldu. Ancak Eker hakkında şuan bir bilgi bulunmamaktadır. Detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır.

Öte yandan Resmi Gazete'deki diğer atama kararları şöyle;

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hızır Ay görevden alındı, yerine Sami Sarıyıldız atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Orhan Kemerkaya getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın ve Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan görevden alındı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu üyeliklerine, Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar ile Prof. Dr. İsmail Koyuncu getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne, Salih Tan atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Tırnakçı bu görevlerinden alındı, yerine Turgay Gökdemir getirildi.

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