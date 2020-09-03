Bitlis'in neyi meşhur? Bitlis'te ne yenir? | Gezilecek yerler

BİTLİS'in neyi meşhur? | Nemrut Dağı ve Nemrut Krater Gölü'ne ev sahipliği yapan Bitlis, tarihte Urartular'ın gözde yerleşim bölgesi olmuş. Gidip ziyaret edenlerin neden gözde olduğunu sorgulamadığı bu kent, güneyden Siirt, batıdan Muş, kuzeyden Ağrı ve doğudan Van Gölü'nü çevreliyor. Eğer yakın gelecekte Bitlis'e seyahat planınız varsa, bu kent hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizin için haberimizde topladık. İşte detaylar...

BİTLİS'İN NEYİ MEŞHUR? BİTLİS'TE NE YENİR?

BİTLİS KÖFTESİ

Bitlis'in içli köftesi niteliğinde olan bu ince bulgurdan yapılan soğanlı köfteler, kızartma yerine haşlama usulüyle pişirilerek sofralarda yerini alıyor.

CİĞER TAPLAMASI

Koyun ciğeri ve köftelik bulgurla yapılan ciğer taplaması, köfte gibi pişirildikten sonra üzerine yağlı bir sos dökülerek yapılıyor. Bitlis'teki lokantalar genelde yanında pirinç pilavıyla sunum yapıyor.

TETER

Pekmez, tereyağı ve bayat ekmek dilimleriyle yapılan teter tatlısı hem masrafsız hem lezzetli. Kaynamış pekmezin dizilmiş ekmeklerin üzerine dökülmesiyle ve çekilmiş ceviz eklenmesiyle hazır hale geliyor. Dilerseniz kaymak veya dondurmayla sevdiklerinize sunabilirsiniz.

GEBOL ÇORBASI

Darı ile yapılan çorba için neredeyse Bitlis'teki her evde farklı bir usul benimsenmiş. Kurut aylanı katılarak bazen sulu bazen de katı yapılan çorba, üzerine tereyağı ve toz biber döküldükten sonra servis ediliyor.

KATIKLI DOLMA

Kabaktan yapılan katıklı dolma, halka şeklinde kesilen kabakların içerisine kıyma ve soğanlı iç harç konularak tencerelerde pişiriliyor. Üzerine dökülen sarımsaklı yoğurt ve tereyağıyla mutlaka denemeniz gereken bir lezzet.

BİTLİS'TE GEZİLECEK YERLER

HİZAN

Bitlis’in şehir merkezine 50 km mesafede yer alan ilçenin M.Ö 1000 yılından günümüze kadar aktif yaşamın devam ettiği tahmin ediliyor. Tarihi evlerini gezmek isterseniz buraya bahar aylarında gitmenizi tavsiye ederiz çünkü bu mevsimde ilçenin sunduğu yemyeşil görüntü, görenleri hayran bırakıyor.

ARİN GÖLÜ

Adilcevaz ilçesinde yer alan Arin Gölü, kuş cenneti olarak da biliniyor. Van Gölü’nün hemen arka kısmında, Süphan Dağı’nın eteğinde yer alan bu gölün, Van Gölü'nün 5 metre daha yüksek olduğu zamanlardan kalma olduğu tahmin ediliyor.

BİTLİS ÇARŞISI

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde bahsettiği, 20 bin dükkanın yer aldığı Bitlis çarşısı, eski tarihlerde daha kalabalık ve aktif bir pazar hayatına sahipti. Şimdi de yerli ve yabancı turistlerin odak noktası tabii ama il halkı tarafından, eski hareketliliğini koruyamamış olduğu söyleniyor.

SÜPHAN DAĞI

Bitlis’in 4058 metrelik rakımıyla, en çok bilinen volkanik dağlarından biri olan Süphan Dağı şehri çevreleyen oldukça etkili bir doğal varlık. Genelde dağ sporu tutkunlarının sıklıkla tercih ettiği biliniyor.

ADİLCEVAZ SAHİLİ

Bitlis’in en güzel yaz turizmi noktası olarak kabul edilen Adilcevaz Sahili, Bitlis’in şehir merkezine 90 km mesafede yer alıyor. Van Gölü’nde en uzun kıyısı bulunan ilçe olan Adilcevaz, Bitlislilerin yanı sıra Muş ve Diyarbakır gibi komşu illerde ikamet edenlerin de tercihi oluyor.

HAKKINDA: Bitlis, 8.855 kilometrekare yüz ölçümü ve 349.275 nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 0,37 oranında yani 1.281 kişi azalan nüfusu, 179.823 (%51.66) erkek ve 168.292 (%48.34) kadından oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 39 olarak saptanmıştır.