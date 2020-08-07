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Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 22:20'de Bitlisîn Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.7 olarak açıkladı.

Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada saat 22:20'de Bitlis Hizan'da 4.6 şiddetinde deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD'dan Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 22.20'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Deprem mi oldu? Son deprem neler? Bitlis depremi

AFAD'ın paylaşımı:

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN AÇIKLAMASI

Deprem, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 22.20'de 4.7 şiddetinde meydana geldi. Depremin 2.3 km derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

Deprem mi oldu? Son deprem neler? Bitlis depremi

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Bitlis’in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

BİTLİS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliği de meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Hizan ilçesinde 07.08.2020 saat 22:20'de 4.6 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Konu ile ilgili tespit çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Deprem mi oldu? Son deprem neler? Bitlis depremi

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Berkem Temizel
Gece Editörü


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