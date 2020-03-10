Black Widow son tanıtım videosu yayında!

Black Widow yeni tanıtım videosu geldi. Scarlett Johansson yine ekranlarda olacak.

Bilindiği üzere Marvel sinematik evreninin 3. fazı Avengers Endgame ile son bulmuştu. Destansı bir filmle son bulan 3. faz sonrası gelen ilk Spider-Man filminin ise 3 ve 4. faz arasında köprü oluşturacağı belirtilmişti.

Black Widow için son tanıtım videosu yayınlandı

Marvel sinematik evreninin 4 .fazı ise Black Widow filmiyle resmen start almış olacak. 1 Mayıs’ta izleyici karşısına çıkacak olan yapım için son tanıtım videosu da geçtiğimiz gün yayınlandı. Dilerseniz bu videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Filmin kadrosunda Scarlett Johansson’a Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour ve William Hurt gibi isimler eşlik edecek. Endgame’de ölen Robert Downey Jr.’ın da Iron Man olarak filmde yer alacağına dair bazı söylentiler mevcuttu. Lakin henüz bu söylentiler kesinleşmiş değil.

Öte yandan filmin hangi zaman diliminde geçeceği de hala netleşmedi. Zira Black Widow da aynı Iron Man gibi Endgame’de hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla film zaman olarak Endgame ve Infinity War öncesinde yaşanan olayları konu edinecektir.

Konunun Infinity War öncesinden Endgame sonrasına nasıl bağlanacağı ise büyük merak konusu.

Black Widow Marvel evreninde bir kadın süper kahraman için çekilen 2. solo film olacak. Hatırlanacağı üzere ilk solo film Captain Marvel için çekilmişti.