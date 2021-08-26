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  3. Blackwater'ın kişi başı 6 bin 500 dolarlık Afganistan tahliyesi

Blackwater'ın kişi başı 6 bin 500 dolarlık Afganistan tahliyesi

WJS,BD'li Blackwater güvenlik şirketinin kurucusu Erik Prince'in Afganistan'dan tahliye olmak isteyenleri 6 bin 500 dolara Kabil Havalimanı'na kadar getirip tahliyelerini gerçekleştirdiğini duyurdu.

Blackwater'ın kişi başı 6 bin 500 dolarlık Afganistan tahliyesi

Wall Street Journal haberine göre , ABD'li Blackwater güvenlik şirketinin kurucusu Erik Prince'in Afganistan'dan tahliye olmak isteyenleri 6 bin 500 dolara Kabil Havalimanı'na kadar getirip tahliyelerini sağladığını duyurdu.

Tahliyeleri yapan kişinin  Erik Prince olduğu iddea edildi.

Habere göre Prince, personelinin Kabil Havalimanı'na yolcu getirdiğini ve bir uçağa yerleştirdiğini açıkladı.

Söz konusu operasyon için kişi başı 6 bin 500 dolar ücret aldıklarını aktaran Prince, tahliyesine çalışılan kişi için fazla çaba gerekmesi durumunda fazladan ücret aldıklarını söyledi.

Blackwater'ın kişi başı 6 bin 500 dolarlık Afganistan tahliyesi

 

BEYAZ SARAYDAN TEPKİ GECİKMEDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Spaki, Blackwater'ın tahliyeleri için, "Vicdanı ve ruhu olan hiçbir insan, bir ülkeden kaçmaya çalışan ve canları için endişe duyan insanların ızdırap ve acılarından kar sağlamaya çalışmaz." ifadesini kullandı.

BLACK WATER, İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ YİNEDE HAKLANAMADI

Blackwater, 1997'de Amerikan Deniz Kuvvetleri bünyesindeki özel birliklerde görev yapmış Erik Prince tarafından kuruldu. Sivillere yönelik ortaya atılan iddealardan birisi  16 Eylül 2007'de Irak'ta 17 sivilin çalışanları tarafından kasten öldürülmesiyle ilgiliydi.

Blackwater için çalışan 4 eski paralı asker, 2008'de "kasten adam öldürmek" dahil çeşitli suçlamalarla hakim karşısına çıktı. Askerler, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedildi.

Şirket suçlamalardan kendi haklamak için , 2009'da "Xe Service", 2010'da da "Academi" olarak isim değiştirdi.

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