Blaise Baillet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blaise Baillet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blaise Baillet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blaise Baillet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blaise Baillet 30 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blaise Baillet Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GCTM yapmaktadır. Blaise Baillet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Blaise Baillet'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Blaise Baillet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blaise Baillet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Blaise Baillet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blaise Baillet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2018 yılında RUS Givry

1 Temmuz 2020 yılında RUS Rebecq

1 Temmuz 2022 yılında FC UNA Strassen

Blaise Baillet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blaise Baillet şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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