BM Genel Sekreteri Guterres: “Dünya insani felakete tanık oluyor”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki durumun kötüleştiğini ve kan dökülmesi "kabusunun" sona ermesi için ateşkes çağrısında bulunarak, "Dünya, gözlerimizin önünde yaşanan insani felakete tanık oluyor" dedi.

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BM Genel Sekreteri Guterres: “Dünya insani felakete tanık oluyor”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nepal Başbakan Pushpa Kamal Dahal'ın daveti üzerine 4 günlük resmi bir ziyaret için dün Nepal'in başkenti Katmandu'ya geldi.

Guterres, Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Narayan Prakash Saud ve üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı. Katmandu'da Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal ile ortak basın toplantısında konuşan Guterres, "Gazze'deki tüm rehinelerin derhal ve şartsız serbest bırakılması" konusundaki ısrarına devam edeceğini söylerken, "Çıkar için bu yasalar çarpıtılamaz. Dünya gözlerimizin önünde yaşanan bir insani felakete tanık oluyor" dedi.

Guterres, "Sivillerin öldürülmesinin, yaralanmasının, kaçırılmasının asla hiçbir haklı gerekçesi olamaz" diyerek, Gazze'deki durumun her geçen saat "daha umutsuz" hale geldiğini belirtti. "İsrail'in uluslararası toplum tarafından desteklenen ve kritik derecede ihtiyaç duyulan insani bir duraklama yerine askeri operasyonlarını yoğunlaştırmış olmasından üzüntü duyuyorum" diye sözlerine ekledi.

"Sivillerin korunması çok önemli"

BM Genel Sekreteri Guterres, "Savaş Kanunları, insan yaşamını korumak ve insani kaygılara saygı göstermek için açık kurallar koyuyor. Gidecek güvenli hiçbir yeri olmayan 2 milyondan fazla insanın, acımasız bombardımana maruz kalırken yaşam için gerekli temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılıyor" ifadelerini kullandı. Sorumluluk sahibi herkesi insanlık için geri adım atmaya çağıran Guterres, derhal insani ateşkesin imzalanması, tüm rehinelerin şartsız serbest bırakılması ve Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılayacak kadar sürekli insani yardım sağlanması gerektiğini de yineledi. Guterres, "Gazze halkı, İsrail ve Nepal dahil dünya çapında etkilenen herkes için bu kabusa son vermek için güçlerimizi birleştirmeliyiz" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres: “Dünya insani felakete tanık oluyor”

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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