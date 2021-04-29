BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs Meselesi değerlendirmesi: Görüşmeler için ortak zemini bulamadık!

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın son gün oturumu başladı. BM Cenevre Ofisi'ndeki gayriresmi Kıbrıs konferasına, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab heyet başkanları olarak katıldı.

BM Genel Sekreteri Guterres: "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık.

Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız."

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