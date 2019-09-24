BM'de ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarından satır başları şöyle;

Çok iyi gidiyoruz diye düşünüyorum. İran'la neler olacak bekleyip görelim, ancak İran'a karşı güçlü bir pozisyonda olduğumuzu söyleyebilirim. Onlar da birşeyler yapacak, yapacakları şeyin onlar için akıllı bir şey olacağını düşünüyorum.

Ayrımcılık dünyada devam ediyor, harekete geçmek lazım.

Bütün ayrım tarih boyunca olduğu, dünyada devam ediyor. Benim ülkem halkın iradesini her şeyin üzerinde tutan bir ülkedir. Ülkem açık ara dünyanın en güçlü ülkedir. Umarım bu gücü hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayız.

Gelecek küreselcilere değil, vatandaşlara ait olacaktır.

Dünyanın en büyük enerji üreticisi halindeyiz. Doğal gaz ve petrol üretiminde birinciyiz.

Uluslararası ticareti geliştirmek adına adımlar attık.

Adil ve dengeli bir ticaret istiyoruz. ABD uluslararası ticarette de reform yapmak istiyor.

Çin'in 5 yıllık kalkınma planını geliştirmek için para çaldılar.

İran'a yaptırımlar daha da şiddetlenecek...

Ayrıntılar geliyor...