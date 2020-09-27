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BM'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı

Birleşmiş Milletler, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi konusunda çağrı yaptı.

BM'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da temas hattında Azerbaycan ile Ermenşstan arasında çatışmaların tekrar başlamasından son derece endişeli olduğunu belirtti.

Guterres, güç kullanımı ve çatışmalardaki sivil ölümlerini kınadı ve Azerbaycan ile Ermenistan'a çatışmalara derhal son verme, gerginliği azaltma ve gecikmeksizin ''anlamlı'' müzakerelere geri dönme konusunda çağrı yaptı. 

GUTERRES, ALİYEV VE PAŞİNYAN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPACAK

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yapacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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