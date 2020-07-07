BM'den Suriye ve Rusya açıklaması: Savaş suçu işlediler
Son dakika haberine göre BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejimi ve Rusya'nın Suriye'de savaş suçu işlediğini açıkladı.
BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin İdlib'de sivilleri, sağlık kuruluş ve çalışanlarını kasten vurarak savaş suçu işlediğini açıkladı.
BM Suriye Araştırma Komisyonu, Rusya'nın İdlib'de sivil unsurlara gelişigüzel saldırılar düzenleyerek savaş suçuna varan eylemler yaptığını bildirdi.
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