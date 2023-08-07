Bodrum Belediyesi'nden skandal! CHP'li meclis üyesine ormanda özel imar izni

CHP'li Bodrum Belediyesi'nden skandal bir karara imza attı. Belediye meclisi tarım arazisi statüsünde bulunan ve çam ormanlarının bulunduğu alan CHP'li meclis üyesi Uğur İlhami Özden'e özel imara açıldı.

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Bodrum Belediyesi'nden skandal! CHP'li meclis üyesine ormanda özel imar izni

Muğla Bodrum'da, Belediyesi Meclisi'nin ağustos ayı toplantısında ormanlık ve aynı zamanda da tarım alanı olarak korunması gereken bölge imara açıldı. Tarım arazisi statüsünde bulunan ve çam ormanlarının bulunduğu alanın CHP Meclis Üyesi Uğur İlhami Özden'e ait olduğu belirtildi. Ormanlık alanın imara açılması talebi daha önce iki kez meclise gelmiş ve reddedilmişti.

SINIRLAMA GETİRİLMİŞTİ

Söz konusu bölge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2021 yılında tarım amaçlı 'Büyük Ova" sınırlarına dahil edilmiş ve arazinin tarım dışı kullanımını yasaklamıştı. Yine aynı bakanlık 2022 yılında aldığı bir başka karar ile bölgede bağ evlerine sınırlama getirmiş ve 15.000 metrekare alandan fazla olan arazilere 2000 metrekare yapı yapılmasına izin vermişti. Meclisten geçen karara göre söz konusu CHP Meclis üyesinin sahip olduğu arsaya 10.000 metrekare inşaat hakkı verilmiş durumda.

Bodrum Belediyeden skandal, CHP'li meclis üyesine ormanda özel imar izni

YARGIYA BAŞVURULACAK

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mustafa Erdoğan, söz konusu alanın bir orman alanı olduğunu belirterek, "TMMOB olarak bu hukuksuz ve planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına aykırı kararınızın iptali için yargı yoluna başvuracağımızı da buradan kamuoyuna beyan ederiz" ifadelerini kullandı.

'BAŞKANIN OYU 2 SAYILIYORMUŞ'

Öte yandan oylamada bazı CHP'li meclis üyeleri ret, bazıları kabul oyu verirken toplamda 9 kabul, 9 ret oy çıktı.

Meclis Başkanı Emel Çakaloğlu, "Başkanın oyu 2 oy sayılıyormuş. Yani benim oyum. 10'a 9 o zaman. Kabul" dedi.

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