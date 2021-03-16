Bodrum Belediyesi 100 personel ve işçi alımı 2021 | Bodrum Belediyesi personel alımı başvuru şartları

Bodrum Belediyesi bünyesine Oto Boyacısı, Veteriner Hekim, Şoför, Beden İşçisi, Boya Badana İşçisi, Elektrikçi ve Demirci kategorisinde personel alımı gerçekleştirecek. KPSS’siz yapılacak alımlar için başvurular başladı. İşte merak edilenler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Bodrum Belediyesi 100 personel ve işçi alımı için başvurular 15 Mart - 22 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurular 22 Mart günü saat:17.00’de sona erecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru genel şartları şöyle;

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük almaya hak kazanmamış olmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarından kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olması gerekmektedir.

BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?

Başvuru Dilekçesi,

Adli Sicil Kaydı,

İŞKUR Kayıt Belgesi,

Kimlik Fotokopisi,

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Fotokopisi,

Sigorta Tescil ve Hizmet Dökümü,

Askerlik Durum Belgesi,

Mezuniyet Belgesi Fotokopisi,

Sağlık Raporu,

Mesleki Belge Fotokopisi.