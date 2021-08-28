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Bodrum'da FETÖ'cüler tekneyle kaçmaya çalışırken yakalandı!

Muğla'nın Bordum ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (GETÖ/PDY) suçu ile ordudan ihraç edilmiş 6 eski askeri personel, tekne ile bölgeden kaçmaya çalışırken emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum'da FETÖ'cüler tekneyle kaçmaya çalışırken yakalandı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Karaada bölgesinde operasyonlar düzenleyen emniyet ekipleri, daha önce Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (GETÖ/PDY) suçu ile ordudan ihraç edilmiş ve aranan 6 eski askeri personelin tekneyle kaçmaya çalıştığını fark etti. 6 FETÖ'cü hareket edemeden emniyet ekiplerince yakalandı.

6 İSİM GÖZALTINA ALINDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Bodrum KOM Grup Amirliği'nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Karaada açıklarında içerisinde şüphelilerin bulunduğu öğrenilen tekneye operasyon düzenlendi. Tekne içerisinde bulunan kişilerin incelemesi yapıldığında  FETÖ/PDY suçundan işlem yapılmış açıkta ve ihraç olan 6 eski askeri personel oldukları fark edildi. 6 personel de gözaltına alındı.

ADLİ MAKAMLARA ÇIKARILACAKLAR

Operasyonda, O.Ş (Yüzbaşı), E.U (Teğmen), H.A (Teğmen), N.I (Astsubay), G.A (Astsubay) ve G.A (Astsubay) isimli şüpheliler FETÖ/PDY suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındılar. Bodrum KOM Grup Amirliğince gerekli işlemlerin yapılmasının ardından mevcutlu olarak adli makamlara intikal ettirilecekler.

Bodrm'da FETÖ'cüler tekneyle kaçmaya çalışırken yakalandı!

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