Bodrum'da milyon dolarlık yat
Hudut kapıları açılır açılmaz Bodrum’a milyon dolarlık yatlar yanaşmaya başladı. Dünyaca ünlü Rus milyarder Alexander Grigoryevich Abramov’un ultra lüks yatı Titan’da yalıkavak açıklarına demir attı. 100 milyon dolar değerindeki ultra lüks yatı görenler hayran kaldı.
Rus milyarder 100 milyon dolarlık yatıyla soluğu Bodrum'da aldı. Rusya'nın demir çelik devinin sahibi Abramov özel yatıyla Bodrum açıklarında görüldü. 4 gün önce yatının geldiği, 2 gün önce ise ailesi ile birlikte tatile geldiği ögrenilen dünyaca ünlü Rus milyarder Alexander Grigoryevich Abramov'un yatını görenler hayranlıklarını gizleyemedi.
Yüzen saray
20 metre genişliğindeki lüks yatta 21 personel bulunuyor.3 mega süiti, 6 normal odası, açık kapalı iki yüzme havuzu, su sporları merkezi, sinema salonu, saunası, eğlence kulübü ve içerisinde restoranları bulunan Cayman Adaları bayraklı Titan isimli ultra lüks motor yatı görmek isteyenlerin ise tekneleriyle yata yanaştığı görüldü.
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