Bodrum'da milyon dolarlık yat

Rus milyarder 100 milyon dolarlık yatıyla soluğu Bodrum'da aldı. Rusya'nın demir çelik devinin sahibi Abramov özel yatıyla Bodrum açıklarında görüldü. 4 gün önce yatının geldiği, 2 gün önce ise ailesi ile birlikte tatile geldiği ögrenilen dünyaca ünlü Rus milyarder Alexander Grigoryevich Abramov'un yatını görenler hayranlıklarını gizleyemedi.

Yüzen saray

20 metre genişliğindeki lüks yatta 21 personel bulunuyor.3 mega süiti, 6 normal odası, açık kapalı iki yüzme havuzu, su sporları merkezi, sinema salonu, saunası, eğlence kulübü ve içerisinde restoranları bulunan Cayman Adaları bayraklı Titan isimli ultra lüks motor yatı görmek isteyenlerin ise tekneleriyle yata yanaştığı görüldü.