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  3. Bodrum'da yangına neden oldukları öne sürülerek gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Bodrum'da yangına neden oldukları öne sürülerek gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda yangına neden oldukları öne sürülen 3 zanlıya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 3 şahıslar tutuklandı.

Bodrum'da yangına neden oldukları öne sürülerek gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda yangına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mumcular Mahallesi'nde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin otomobilden sigara izmariti atarak yangına sebep oldukları belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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