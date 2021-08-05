Bodrum'da yangına neden oldukları öne sürülerek gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda yangına neden oldukları öne sürülen 3 zanlıya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 3 şahıslar tutuklandı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda yangına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mumcular Mahallesi'nde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin otomobilden sigara izmariti atarak yangına sebep oldukları belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.