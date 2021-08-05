Bodrum'da yangına neden oldukları öne sürülerek gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı Muğla’nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda yangına neden oldukları öne sürülen 3 zanlıya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 3 şahıslar tutuklandı.

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda yangına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mumcular Mahallesi'nde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilden sigara izmariti atarak yangına sebep oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Berkem Temizel Gece Editörü Bodrumyangın