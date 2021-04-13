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Bodrum’da yaralı halde bulunan kedinin kurşunlandığı ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaralı halde bulunarak tedavi altına alınan kedinin röntgeninde omuriliğinde kurşun olduğu ortaya çıktı.

Bodrum’da yaralı halde bulunan kedinin kurşunlandığı ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre Torba Mahallesi'nde arka ayakları tutmayan bir kedi gören Şükran Şahin ve Şule Teker isimli hayvanseverler kediyi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Sırtında yarası olan ve yürüyemeyen kedinin röntgeninin çekilmesinin ardından hayvanın silahla vurularak yaralandığı ortaya çıktı. Röntgende kedinin omuriliğine saplanmış kurşun dikkati çekti. Kedi, kurşunun çıkarılabilmesi için İstanbul'a gönderilecek. Kurşun çıkarıldıktan sonra balistik inceleme yapılacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bodrum’da yaralı halde bulunan kedinin kurşunlandığı ortaya çıktı

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