Bodrumspor 3 - 1 Yeni Malatyaspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1.Lig'in ilk hafta maçında Bodrumspor evinde konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bodrumspor 3 - 1 Yeni Malatyaspor | Maç sonucu, özeti

Stat: Bodrum İlçe Stadı

Hakemler: Direnç Tunusluoğlu, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli

Bodrumspor: Ali Türkan, Süleyman Özdamar, Yekta Kurtuluş, (Dk. 60 Abdurrahman Canlı) Samet Yalçın, (Dk. 78 Musah Mohammed) Süleyman Güneş, (Dk. 78 Omar İmeri) Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Celal Dumanlı (Dk. 60 Adis Jahovıc), Bahadır Erol, Cenk Şen, Recep Aydın

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül, (Dk. 46 Ogün Özçiçek) Rahman Buğra Çağıran, Doğukan Emeksiz, Yakup Alkan, (Dk. 39 Cengizhan Akgün) Aly Malle, (Dk. 81 Mert Miraç Altıntaş) Godfred Donsah, Hüseyin Ekici, (Dk. 39 Nuri Fatih Aydın) Taha Gür, Jospın Nshımırımana (Dk. 39. Alperen Arslan) Burak Kavlak

Goller: Dk. 20, Dk.34 Samet Yalçın, Dk. 25 Süleyman Özdamar (Bodrumspor), Dk. 75 Cengizhan Akgün (Yeni Malatyaspor)

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Bodrumspor 3 - 1 Yeni Malatyaspor | Maç sonucu, özeti Bodrumspor 3 - 1 Yeni Malatyaspor | Maç sonucu, özeti

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