Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 1.hafta maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Bodrumspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Bodrumspor- Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Bodrumspor- Yeni Malatyaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BODRUMSPOR- YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in1.haftasındaki Bodrumspor- Yeni Malatyaspor maçı 14 Ağustos 2022 Pazar günü Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 17.00'da başlayan maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Hüsnü Emre Çelimli yapıyor.

BODRUMSPOR- YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

BODRUMSPOR- YENİ MALATYASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Bodrumspor- Yeni Malatyaspor maçı, TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebiliyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BODRUMSPOR- YENİ MALATYASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ