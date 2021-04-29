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  3. Bodrum’u taşkınları önlemek amacıyla 25 metrelik ‘Sel kapanı’ yapılacak

Bodrum’u taşkınları önlemek amacıyla 25 metrelik ‘Sel kapanı’ yapılacak

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da kış aylarında sık sık sel taşkınına maruz kalıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğünde taşkınlardan korunmasına yönelik ihale gerçekleştirildi.

Bodrum’u taşkınları önlemek amacıyla 25 metrelik ‘Sel kapanı’ yapılacak

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında "Muğla Bodrum İlçe Merkezi Yandereleri Yukarı Havza Islahı 2. Kısım" işinin sözleşmesi 29 Nisan 2021 tarihinde imzalandı. Sözleşme bedeli 9 milyon 274 bin TL olurken, iş kapsamında Bodrum ilçe merkezinde yukarı hava tedbirleri kapsamında 25 metre yüksekliğinde sel kapanı yapılacak.

Sel kapanının tamamlanmasıyla son yıllarda sık sık taşkınların yaşandığı Bodrum ilçe merkezinin taşkın riski azaltılacak. Sel kapanı yapım işinin 350 takvim günü olduğu öğrenildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bodrum’u taşkınları önlemek amacıyla 25 metrelik ‘Sel kapanı’ yapılacak

Bodrum’u taşkınları önlemek amacıyla 25 metrelik ‘Sel kapanı’ yapılacak

Bodrum’u taşkınları önlemek amacıyla 25 metrelik ‘Sel kapanı’ yapılacak

Bodrum’u taşkınları önlemek amacıyla 25 metrelik ‘Sel kapanı’ yapılacak

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