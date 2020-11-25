Boğaz ağrısı nedir? Boğaz ağrısına iyi gelen şeyler nelerdir? Ne iyi gelir? Nasıl geçer?

Her yıl 13 milyon kişinin hastanelere başvurduğu kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen en yaygın ağrılardan biri de boğaz ağrısıdır. Kendisini boğazda yanma, ağrı ve kuruluk olarak gösteren boğaz ağrısı enfeksiyonlardan veya kuru hava gibi çevresel faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bu ağrı hakkında en çok neyin iyi geldiğidir. Bu kapsamda Boğaz ağrısına iyi gelen şeyler nelerdir? Ne iyi gelir? Nasıl geçer? sorularının yanıtları merak ediliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

BOĞAZ AĞRISI NEDİR?

Boğaz ağrısı soğuk kış aylarında yaygın görülen bir ağrıdır. Kendisini daha çok boğazda yanma, ağrı ve kuruluk olarak gösterir. Kişinin yaşam standardını düşüren bir ağrı olan boğaz ağrısı çoğunlukla kendiliğinden iyileşme eğilimi göstermektedir.

BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELEN ŞEYLER NELERDİR?

Boğaz ağrısının geçmesine birtakım besinleri tüketmek yardımcı olur. Bu ağrıda doktor kontrolünde antibiyotik kullanmak gerekir. Ayrıca bazı durumlarda ilaç kullanılmasına gerek yoktur. Bazı hekimler pastil ve gargara gibi lokal tedavilerin yanı sıra bol su tüketilmesini önermektedirler.

Boğaz ağrısına iyi gelen şeyler şunlardır:

- Bal

- Tuzlu su

- Papatya çayı

- Nane çayı

- Ada çayı

- Kabartma tozu

- Çemen otu,

- Hatmı kökü

- Rezene

- Elma sirkesi

- Sarımsak

-Acı biber

BOĞAZ AĞRISI NEDEN OLUR?

Boğaz ağrısının meydana gelmesine birden fazla neden sebep olur. O nedenle şunlardır:

-Soğuk algınlığı veya nezle,

-Grip (influenza)

-Mono, yani enfeksiyöz mononükleoz veya halk arasındaki adıyla öpücük hastalığı,

-Kızamık,

-Suçiçeği,

-Krup hastalığı, yani sert, yüksek sesli öksürük ile tanısı konulan yaygın bir çocukluk çağı hastalığı bulunur.

BOĞAZ AĞRISI NASIL GEÇER?

Boğaz ağrısı bulunan kişiler, boğazın daima nemli kalmasını sağlamalıdır. Bu kapsamda bol bol su tüketilmelidir. Ayıca bu boğaz ağrısı yaşayan kişi fazla konuşmamalıdır. Çünkü fazla konuşmak boğazı yorar ve daha fazla ağrıya neden olur.

-Alkol ve kafein içeren içeren içeceklerden tüketilmemelidir. Çünkü bu içecekler dehidrasyona neden olarak su kaybına yol açar.

-Et suyu ve tavuk suyu çorbalar hem içerdiği vitaminler açısından önemlidir. Ilık olarak tüketildiğinde boğaz ağrısının hafiflemesine yardımcı olur.

-Ilık su ile karıştırılmış bal içmek de boğazı yumuşatacak ve ağrıları hafifletecektir. Ayrıca ballı ılık su içmek boğaz ağrısı yutkunma zorluğu ne iyi gelir sorusunun da en etkili cevaplarından birisidir.

-Tuzlu su ile gargara yapmak da boğazı rahatlatacaktır. Bir su bardağı suya yarım çay kaşığı tuz atılarak hazırlanan karışım ile gargara yapmak ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. 6 yaşından büyük çocuklarda da gargara önerilir. Daha küçük çocuklar ise gargara yaptıktan sonra suyu yutma riskine sahip olduklarından önerilmemektedir.

-Pastiller boğazın yumuşamasına yardımcı olur ve boğazın nemli kalmasını sağlar. Bu nedenle boğaz ağrılarında kullanılabilir. Ancak 4 yaşından küçük çocuklarda yutma riski olduğundan önerilmez. Sigara dumanı gibi tahriş edici etkiye sahip maddelerden kaçınmak da gereklidir.