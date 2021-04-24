Boğaziçi Dayanışmasından tepki çeken 1915 Ermeni olayları paylaşımı! Tepkiler art arda geldi

Boğaziçi Üniversitesinin rektörlüğün Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından başlayan protestoların Twitter üzerinden birlikte hareket etmesini sağlayan Boğaziçi Dayanışması hesabından 1915 Ermeni olaylarına ilişkin yapılan paylaşım sosyal medyayı karıştırdı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

" Mayıs 1915’te İttihat ve Terakki önderlerine suikast iddiasıyla yargılanarak idam edilen Hınçak Partisi üyesi Paramaz (Matteos Sarkisyan) mahkemede yaptığı savunmada şöyle diyordu: “Bu ülkenin refahı için yapmadığımız ne kaldı?”

Ermenilerin ve Türklerin kardeşliğini sağlamak için öylesine fedakarlıkları kabul ettik. Ne kadar enerji tükettik, ne kadar çok kanımızı akıttık… Bizim karşılaştığımız nedir? Yalnızca çabalarımızı yok saymakla kalmadınız, bilinçli olarak bizi imha etmeye çalıştınız.”

Şunu unuttunuz ki Ermenilerin imha edilmesi bütün Türkiye’nin yıkımı demektir.” 1915 Ermeni Soykırımı’nın 106’ıncı yıl dönümünde Ermeni halkının acısını paylaşıyor, onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz. "

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Skandal açıklamaya yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

-Takipten çıkıyorum. Artık benim için yok hükmündesiniz. Hayırlı işler..

-Boğaziçi Dayanışması bu ise ben yokum. Admin hesabı çaldırdı galiba ? Boğaziçi Üniversitesine Tarih Bölümü şartmış.

-Nutuk okumayan ve gram ders çıkarmayan bir nesil yetişti,yetişmeye devam ediyor. Rezilsiniz. Zavallısınız.Direnişinizde haklısınız diyip yanınızda durduk diye şımaran sizler ülkemizde ülkemize zarar verecek ve Türklere karşı düşmanlık sergileyecek davranışlar sergileyemezsiniz.

-Sizi destekleyen 3 kişi kaldı. Onları da bu açıklamalarla kendinizden soğutuyorsunuz.

-Aynen devam!..

Türk halkının nefretini nasıl kazanırız başlıklı bir çalışma olmuş.

Aynen devem edin bu kafayla!..

-Tek taraflı bakış bu. Bütün suçu Türklere, hatta kürtlere yüklüyor. Rusya ile işbirliği yaparken, kendi ülkelerini kurma hayaliyle komşularını katlettiler. Her toplum kendini koruma refleksini gösterir. Biz de gösterdik. Avrupada ,Ortadoğuda da böyle kanlı oluyor. Savaş şartları

-Yazıklar olsun, Boğaziçi direnişçileri bunlar mı? Bunlara mı kaldı Boğaziçi üniversitesi??? Bu saatten sonra kimse Boğaziçi demesin!!! Bu nasıl hastalıklı bir zihniyet ancak Bir Taşnak, hınçak bunları yazar. Ermenilerede selam çakmışlar.