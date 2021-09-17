Boğaziçi Köprüsü yakınlarında yangın paniği! Ağaçlık alan alev aldı

İstanbul'da D-100 Karayolu Altunizade mevkiinde Edirne istikametinde ağaçlık alanda nedeni belirlenemeyen yangın meydana geldi. Trafik yoğunluğuna da etki eden yangında, bölgeye müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle trafik de aksama devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre D-100 Karayolu'nun Ankara istikametinde bulunan yol kenarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yanan yerin Boğaziçi Köprüsü'nün kenarındaki alanda bulunması dolayısıyla D-100 Karayolu'nun Ankara yönündeki Trafik akışında aksama yaşanıyor.