Boğaziçi Mehtapları Konseri 3. kez Üsküdar'da gerçekleşti

Üsküdar Belediyesi tarafından iki haftada bir çarşamba akşamları gerçekleştirilen Boğaziçi Mehtapları Konserleri Valide Sultan Gemisi'nde düzenlendi. Birbirinden değerli ve güzel eserleri seslendirildiği konsere katılım yoğundu.

Eylül ayı içerisinde üçüncüsü düzenlenen konserde Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nda görevli hanendeler Yaprak Sayar ve Hüseyin Kıyak, sazendeler Mahinur Özüstün (kemençe), Serap Çağlayan (kanun), Ege Gamze Yıldız (tambur), Volkan Ertem ( viyonsel) tarafından Şekip Memduh Bey, Tambur Ali Efendi ve İsmail Hakkı Bey gibi ünlü bestekarların birbirinden değerli ve güzel eserleri seslendirildi.

İki haftada bir Çarşamba akşamları gerçekleştirilen konserde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen; "Üsküdar Belediyesi olarak mademki tarihimizde böyle güzel bir gelenek var hazır güzel bir gemimiz de olmuş Valide Sultan Gemisi'nde bu geleneği canlandıralım dedik. Sağ olsunlar sevgili ustalarımız bizi yalnız bırakmadı. Hem sanatları hem karakterleri itibariyle değerli ustalarımızla bir ay önce bu gelenek başlamış oldu. İstanbul'da da bu gelenek başlayacaksa yeniden bu kültür canlanacaksa en yakıştığı yer Üsküdar'dır" şeklinde konuştu.

Boğaziçi Mehtapları Konserleri her seferinde daha da artan katılımı ile Valide Sultan Gemisi'nde musîkiseverlerle buluşmaya devam ediyor.