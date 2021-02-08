Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Rektör olarak atanan Melih Bulu'nun yardımcıları da belli oldu. Üniversite yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, rektör yardımcılığı görevine Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci getirildiği belirtildi. Bunun üzerine internet kullanıcılarının arama motorlarında araştırdığı Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kimdir? sorusunun cevabı haberimizde...

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI GÜRKAN KUMBAROĞLU KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Kumbaroğlu, doktorasını 2001'de ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden aldı.

Doktora sonrası araştırmalarını iki yıl boyunca İsviçre’de ETH Zürich ve ABD’de Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı bünyesinde yürüten Kumbaroğlu, ardından Boğaziçi Üniversitesinde akademik kariyerini sürdürürken bu esnada konuk öğretim üyesi olarak Almanya'da RWTH Aachen Üniversitesi, Brezilya'da Sao Paulo ile Campinas üniversiteleri, Nijerya'da Port Harcourt Üniversitesi, Çin'de Çin Bilimler Akademisi ve KKTC’de ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü bünyesinde enerji dersleri verdi.

Enerji Piyasalarına Bilimsel Katkı dalında Türkiye’nin ilk "Enerji Oscarı" ödülünü 2011 yılında alan Kumbaroğlu, ayrıca 2012'de Çin Bilimler Akademisi tarafından, "Visiting Professorship for Senior İnternational Scientists" ödülüne layık görüldü.

"Sustainability", "Innovative Energy Policies", ve "Journal of Self-Governance" and "Management Economics dergilerinin yayın kurulu üyesi olan Prof.Dr. Kumbaroğlu'nun enerji ve çevre modellemesi, ekonomisi ve politikaları üzerine çok sayıda bilimsel yayını da bulunuyor.

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliğinin (IAEE) 2016 Dönem Başkanlığı’nı yürüten Gürkan Kumbaroğlu, IAEE Türkiye temsilciliği olan Enerji Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürüyor.

EĞİTİMLERİ:

Genç profesyonellere yönelik Uluslararası Yaz Okulları eğitimlerini IAEE bünyesinde başlatmış, ilki 2015 yılında İstanbul’da Elektrik Piyasaları ve Regülasyon konusunda gerçekleşmiştir. İstanbul’da IAEE yaz eğitimleri sonraki yıllarda da devam ederek Elektrik Fiyatları, Yatırımlar ve Enerji Piyasalarında Risk konuları üzerinde sürmektedir. Prof.Dr. Kumbaroğlu ayrıca Enerji Ekonomisi ve Modelleme, Enerji Piyasaları ve Sürdürülebilirlik üzerine eğitimler vermektedir.

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER:

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği IAEE’nin Türkiye yapılanması olarak Enerji Ekonomisi Derneği’ni 2005 yılında, Dünya Elektrikli Araçlar Birliği WEVA’nın Türkiye yapılanması olarak AVERE Türkiye Elektro Mobilite Derneği’ni 2019 yılında Kurucu Genel Başkan olarak sivil topluma kazandırmıştır. Halen her iki derneğin de Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir. Ayrıca Savunma ve Ulusal Güvenlik alanında 2018 yılında dünyanın en iyi 20. düşünce kuruluşu seçilen Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi EDAM’ın da Yönetim Kurulu Üyesidir.

PROJELERİ:

Kalkınma Bakanlığı’na MARKAL Türkiye Enerji Modelleme Sistemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na TIMES Türkiye Enerji Modelleme Sistemi yürtücülüğünü yaptığı modelleme projeleri kapsamında kurulmuştur. Yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK destekli bir Ar-Ge projesi kapsamında da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın da desteği ile BUEMS Türkiye Enerji Modelleme Sistemi’ni geliştirmiştir. Güncel çalışmaları Enerji Yönetimi, Elektro Mobilite, İklim Değişikliği, Enerji Verimliliği ve Arz Teknolojileri üzerine odaklıdır.

KONFERANSLAR:

2008 yılında İstanbul’da Genel Başkan olarak düzenlediği 31nci IAEE Uluslararası Konferansı gerçekleşmiş, ertesi yıl IAEE’nin Konferanslardan sorumlu Başkan yardımcılığına seçilmiş ve IAEE Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildiği 2014 yılı sonuna kadar bu görevini sürdürmüştür. 38nci IAEE Uluslararası Konferansı Prof.Dr. Kumbaroğlu’nun Genel Başkanlığı altında 2015 yılında Antalya’da düzenlenmiştir. IAEE Avrasya Konferans serisini 2016 yılında Azerbaycan’da, Güneydoğu Avrupa Seminer serisini ise 2018 yılında Bulgaristan’da başlatmıştır. Halen IAEE Avrasya, Güneydoğu Avrupa ve Ortadoğu stratejik planlarını yürütmekte ve konferans organizasyonları gerçekleştirmektedir. Düzenleme Kurulu olsun, Yayın Kurulu olsun, Anahtar Konuşmacı olsun uluslararası konferanslarda aktif rol almaktadır.