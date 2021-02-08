Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Polemiklerle gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesine yeni rektör yardımcıları atandı. Bu kapsamda Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör yardımcısı oldu.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Prof. Dr. Naci İnci, lisans eğitimini 1987 yılından Marmara Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993–1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent unvanını aldı.

İnci, 1998–1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalıştı. 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı. Bu görevi sırasında üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne 2005 profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.

Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.