Boğaziçi Üniversitesi'nde skandal! Öğrenciden akademisyene taciz mesajları!

Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan Ahmet Kaplan isimli 29 yaşındaki öğrenci, okulunda yüksek lisans yapmak istiyordu. Bunun için geçtiğimiz aylarda Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde bölüm başkanı olan Yardımcı Doçent Doktor Ceren Özselçuk'a telefon aracılığıyla danıştı. Özselçuk, öğrencisinin isteğine yanıt vermek istedi ancak, iddiaya göre Kaplan, Özselçuk'a ısrarla konudan bağımsız mesajlar göndermeye başladı.

AKADEMİSYENE TACİZ VE TEHDİT UNSURLU MESAJLAR GÖNDERDİ

Öğrencisinin ısrarcı tavrından rahatsız olan akademisyen durum üzerine öğrencisini kendi yardımcısına yönlendirmek istedi, bunun üzerine ısrarla Özselçuk'la görüşmek isteyen öğrenci, randevusuz olarak doktorun odasına ve yanına gitmeye başladı. Bununla da yetinmeyen Kaplan, doktora çeşitli taciz ve tehdit mesajlar atmaya başladı. Telefon mesajlarına ve aramalarına yanıt vermeyen Özselçuk bu defa mail yoluyla taciz edilmeye devam edildi. Öğrenci tarafından gönderilen maillerde " Askere gidersem seni affetmem, seni seviyorum, zaman geçiyor seni seviyorum,, ..beni bırakırsan seni öldürürüm " gibi birçok tehdit ve cinsel taciz içerikli cümleler yer alıyordu. Yaşadığı olay karşısında sessiz kalmayan Özselçuk, İstanbul Aile Mahkemesine başvurdu. Ahmet Kaplan'ın kendisine yaklaşmamasını iletişim araçları kullanarak rahatsız etmemesini istedi. Aile Mahkemesi, doktorun talebini kabul etti.

5 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Olayla ilgili edinilen bilgiye göre; Diyarbakır'da ikamet ettiği belirlenen genç adam, Ceren Özselçuk'a yaklaşamayacak, iletişim araçlarını kullanarak rahatsız edemeyecek. Mahkeme tarafından verilen uzaklaştırma kararı sonrası genç adam hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açıldı. Ahmet Kaplan'ın, 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma' ile 'Cinsel Taciz ve Tehdit' suçlarından 5 yıla kadar hapsi isteniyor.