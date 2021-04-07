Boğazlar için yeni karar: Artık her gemi geçemeyecek, üçlü yaptırım uygulaması geliyor!

Kanal İstanbul ile birlikte yeniden gündeme taşınan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale Boğazları'ndaki egemenlik hakları tartışmalarının ardından boğazlar hakkında yeni bir karar çıktı. Bu kapsamda, tehlikeli yükü doğru bildirmeyen gemilere üç farklı yaptırım uygulanacak. Bu yaptırımların idari para cezası, geminin bağlı olduğu acentenin faaliyetlerinin durdurulması bve gemiş gemiş sırasının alınması olacağı biliniyor.

TEHLİKELİ YÜKÜN TANIMI DEĞİŞTİRİLDİ

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk Boğazları'nda seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini arttırmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. İlk olarak gemicilere gönderilen talimat yazısında, 'tehlikeli yük taşıyan gemi' tanımının düzenlendiği ve bu yeni tanım gereğince tehlikeli yükü net ve doğru biçimde bildirmeyen gemiler için yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi.

3 FARKLI YAPTIRIM UYGULANACAK

Bu kapsamda, yanlış bilgi beyanında bulunan gemi sahiplerine idari para cezası uygulanmasına, geminin bağlı olduğu acentelerin faaliyetlerinin durdurulmasına ve gemilerin, Türk Boğazları'ndan geçiş sırasının alınmasına karar verildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği'nin uygulanmasında yer alan alt mevzuatı revize etti. Bu revizyona göre, petrol ve petrol ürünlerini taşıyan gemiler, kömür, hurda, amonyum nitrat esaslı gübre taşıyan gemiler, dökme halde sıvılaşmış gaz taşıyan gemiler, dökme tehlikeli kimyasal yük taşıyan gemiler ve bu yükleri Türkiye'de tahliye ettikten sonra Boğazlar'ı kullanmak isteyen gemiler tehlikeli yük taşımacılığı kapsamına alınacak şekilde düzenlendi.

NET VE DOĞRU ŞEKİLDE BELİRTİLMESİ ESAS ALINDI

Boğazlarımızdan geçmek isteyen gemilerin kaptanları, donatan ya da yetkili acente vasıtasıyla bildirilen Seyir Planı-1 Raporu'nda bu tanım kapsamına giren tehlikeli yükün net ve doğru bir şekilde bildirecek. Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yanlış bilgi aktarımı durumunda ise gemiler, gemi ilgilileri ve acenteleri hakkında Limanlar Kanunu ve Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında idari para cezası uygulanacağı hükme bağlandı.

Gemi Acenteleri Yönetmeliği kapsamında acentelerin faaliyetleri durdurulabilecek. Gemi boğazlardan geçiş sırasını kaybedecek.