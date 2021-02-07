Boksör Leon Spinks kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? | Leon Spinks Muhammed Ali maçı full izle

Ölüm haberiyle tüm sporseverleri ve hayranlarını yasa boğan Leon Spinks'in ölümü üzerine internet kullanıcıları arama motorlarında, Boksör Leon Spinks kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? sorularının cevabını araştırıyor. Ailesinin açıklamasına göre bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Spinks'in yaşamına dair tüm detaylar ve efsane Leon Spinks Muhammed Ali maçı haberimizde...

LEON SPİNKS KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

11 Temmuz 1953 tarihinde ABD'de doğan Leon Spinks, 67 yaşında, kanser tedavisi gördüğü süreçte hayatını kaybetti.

Spinks, ağır siklet şampiyonu olmasının ve karakteristik boşluk dişli sırıtışının (iki ve daha sonra ön dişlerinin dördünü birden kaybetmesi nedeniyle) yanı sıra, Ali'nin kaybının ardından kariyerine düşen felaketle ün kazandı. Ancak, 1981'de WBC ağır sıklet unvanı için bir kez daha meydan okudu üçüncü turda TKO ile Larry Holmes'a kaybetti) ve 1986'da WBA kruvazör siklet unvanı (altıncı turda TKO tarafından Dwight Muhammad Qawi'ye kaybetti).

Bir amatör olarak Spinks, hafif ağır siklet bölümünde çok sayıda madalya kazandı. Birincisi, 1974 Dünya Şampiyonasının açılışında bronz, ardından 1975 Pan Amerikan Oyunlarında gümüş ve 1976 Yaz Olimpiyatları'nda altın; ikincisi, orta sıklet altın kazanan kardeşi Michael Spinks ile birlikte. Leon, 1973'ten 1976'ya kadar Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri'nde görev yaptı.

Spinks ayrıca 1990'larda Frontier Martial-Arts Wrestling (FMW) için çalışan ve 1992'de FMW Brass Knuckles Ağır Siklet Şampiyonası düzenleyen profesyonel bir güreşçi olarak kısa bir kariyere sahipti.

Spinks, St. Louis'de doğdu ve büyüdü.

Leon'un oğlu Cory Spinks , tartışmasız ağır siklet unvanına sahipti ve iki kez IBF genç orta sıklet şampiyonu oldu.

1990'da Leon'un diğer oğlu Leon Calvin, kız arkadaşının evinden eve giderken Doğu St. Louis'de vurularak öldürüldü. Calvin, 2-0'lık bir rekora sahip, hevesli bir hafif ağır sıklet profesyonel boksördü ve iki profesyonel maç ölmeden sadece bir ay önce gerçekleşti. Leon'un torunu ve Calvin'in oğlu Leon Spinks III, yedi nakavtla 11–3-1 profesyonel rekoru olan, gelecek vaat eden hafif ağır siklet bir solak boksörü, son gezisi Ekim 2017'de Robbie Cannon ile altı rauntluk bir beraberlikti.

Spinks, aktif boks günlerinden sonra sözlerini fark edilir bir şekilde karıştırdı ve 2012'de beyninde küçülme teşhisi kondu, doktorlar bunun muhtemelen kariyeri boyunca aldığı biriken yumruklardan kaynaklandığını söyledi. 2011'de Spinks ve eşi Brenda Las Vegas'a taşındı. Spinks, iyileştiği karın sorunları nedeniyle 2014 yılında bir Las Vegas hastanesinde ameliyat için iki kez hastaneye kaldırıldı.

2019 yılında, Spinks'in ileri prostat kanseri teşhisi konduğu ortaya çıktı. 5 Şubat 2021'de Nevada Henderson'da bir hastanede 67 yaşında öldü.

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