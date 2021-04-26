Bölge Koordinatörü (Banka) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 1211.22



Meslek Adı : Bölge Koordinatörü (Banka)

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler



Meslek Alt Ana Grubu : Ticari Ve İdari Müdürler



Meslek Grubu : İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler



Meslek Birim Grubu : Finans Müdürleri



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bölge Koordinatörü (Banka) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Otoklav Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) mesleği için “8131.13” kod olarak kullanılır iken Termik Santral Kül Cüruf İşletme Operatörü mesleği için “3131.25” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Bölge Koordinatörü (Banka) Meslek Kodu “1211.22” olarak belirlenmiştir.