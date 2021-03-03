Bolivya'da katliam gibi kaza: 21 ölü, 20 yaralı!

Güney Amerika ülkesinde meydana gelen trafik kazasında, yerel basının haberine göre direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförün kullandığı yolcu otobüsünün 150 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada en az 21 kişi hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Cochabamba kentinden Santa Cruz'a giden yolcu otobüsünün şoförü, Calomi kasabasında henüz öğrenilemeyen bir sebebple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine 150 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlanan otobüste, ilk bulgulara göre 21 kişi hayatını kaybetti. Yetkililerin yaptığı açıklamada ölü sayısının yükselebileceği kaydedilirken 20 kişinin de kazadan yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.

'TANRI'NIN KORUYUCU MELEĞİ'

Kazada yaralanan yolculardan birinin ise 29 Kasım 2016'da Brezilyalı futbolcuları taşırken Kolombiya'da düşen uçaktan kurtulan Erwin Tumiri olduğu öğrenildi.

Yaşanan kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Tumiri, bir kez daha hayatta kalmanın mutluluğunu yaşarken doktorların kendisine, "Sen Tanrı'nın koruyucu meleğisin" dediklerini söyledi.

Meydana gelen uçak kazasında, uçakta bulunan 81 kişiden aralarında Erwin Tumiri'nin de bulunduğı yalnızca 5 kişi kurtulabilmiş, 76 insan ise hayatını kaybetmişti.

(AA)