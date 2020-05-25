Bolsonaro yemek almaya çıktığında halkın tepkisiyle karşılaştı: Katil, işini düzgün yap

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kayıtsızlığıyla bilinen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dün akşam yiyecek almaya çıktığı sırada vatandaşlardan tepki gördü.

T24'ün aktardığı habere göre, destekçileri yemek almaya çıkan başkana "Kahraman" diye seslense de ülkede salgının durumu ağırlaşırken harekete geçmeyen Bolsonaro'yu protesto edenler de oldu.

Protestocular Bolsonaro'ya "Katil", "İşini düzgün yap" ifadeleriyle bağırdı.

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 22 bini aştığı Brezilya, toplam vaka sayısında ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Brezilya'da toplam vaka sayısı 352 bin 523 oldu.