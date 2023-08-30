Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, o partiye mi katılıyor? Aramız iyi diyerek açıkladı

Parti kurallarına ve yetkili organlarına aykırı davranması, görevi ile bağdaşmayan davranışlarda bulunması gerekçe gösterilerek CHP'den kesin olarak ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TV100'de yayınlanan "Doğrum Yorum" programına katıldı.

Burada siyasi kariyeri hakkında sorulara cevap veren Özcan, AK Parti'de, MHP'de ve HDP'de siyaset yapma şansının olmadığını ifade ederek, "Muhalefet de bana yakın düşünceleri olanlar var ama CHP’ye dönsem bile aday olmayacağım. Dönersem sadece hukuki bir tespit olacak. Hatalı karar verdiklerinin tespiti olacak" diye konuştu.

İYİ PARTİ'YE GÖZ KIRPTI

Maderatörün Tanju Özcan, "İYİ Parti ne kadar yakın" sorusu üzerine de "Sayın Akşener’le çok yakın bir ilişkimiz var. Parti programında ayrı düşen birkaç detay dışında pek bir sıkıntı yok. Ama bu illa da İYİ Parti'ye katılacağım anlamına gelmiyor" yanıtını verdi.