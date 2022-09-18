Bolu Belediyesi ekpleri yaşlı kadına hiç mi hiç acımadı! Binbir emekle topladığı meyvelerine el koydular!

Bolu Belediyesine ait zabıta ekipleri dağdan binbir güçlükle toplayıp satmak içn çarşıda tezgah açan yaşlı kadına acımadan elindeki tüm meyvelere el koydular.

Rukiye Karapunar
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Bolu Belediyesi ekpleri yaşlı kadına hiç mi hiç acımadı! Binbir emekle topladığı meyvelerine el koydular!

Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'nde dün seyyar satıcılara yönelik denetim yapan Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hatice E'nin (75) ormandan topladığı meyvelere "Kendisine gösterilen alanın dışında satış yaptığı" gerekçesiyle el koydu. Yaşlı kadın meyvelerine el konulması sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaşlı kadın ile ekipler arasında yaşanan arbedede ahududuların bir kısmı yere döküldü. Çevredekiler tepki gösterirken zabıta ekipleri bölgeden ayrıldı, yere dökülen meyvelerin yanında gözyaşı döken Hatice E'yi ise çevredekiler teselli etti.

Bolu Belediyesi ekpleri yaşlı kadına hiç mi hiç acımadı! Binbir emekle topladığı meyvelerine el koydular!

"İTEKLEYE İTEKLEYE ALDILAR"

Hatice E, zabıta ekiplerinin gelip hiç konuşmadan ürünleri topladığını öne sürerek, "Alıcımı, ahududumu aldılar. Kovaları tuttum 3 tane, onları vermeyeyim diye. İhtiyacım var. Onları elimden itekleyerek aldılar. İteklediler beni; 'Bin arabaya. Seni de götüreceğiz.' dediler. Yıllardır satıyoruz, itekleye itekleye aldılar. Birazını da buraya döktüler. 5 kovam vardı, doluydu, aldılar." diye konuştu.

Bolu Belediyesi ekpleri yaşlı kadına hiç mi hiç acımadı! Binbir emekle topladığı meyvelerine el koydular!

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bolu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kendilerine gelen çok sayıda şikayet üzerine Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, öğleden sonra İzzet Baysal Caddesi'nde izinsiz ve yasal olmayan şekilde satış yapan satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdiği belirtildi. Belediye tarafından yapılan açılamada "Öncelikle belirtmek isteriz ki huzur ve güvenin teminatı olan zabıta teşkilatımız, hiçbir 'gerçek emekçi'nin ekmeğine el sürmez, zayi etmez. Yaşanan bu olayda yere dökülen ahududular, Hatice E'nin kendi eliyle plastik kovaya yaptığı fiziki müdahaleyle dökülmüştür. Zabıta ekiplerimizin şahsa yönelik herhangi bir müdahalesi asla olmamıştır. Zabıta ekipleri, şahsın daha önce de birçok kez yaptığı gibi ajitasyon yapacağını anlayarak olay yerinden uzaklaşmıştır." ifadelerine yer verildi.

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