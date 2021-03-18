Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili olmaya başladı
D-100'ün Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösterdi. Aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte siste etkili olmaya başladı. Görüş mesafesinin 35 metreye kadar düşmesiyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Kar yağışının sık görüldüğü merkezlerden olan Bolu Dağı'nda yine bilindik manzara ortaya çıktı. Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili olmaya başladı. Aralıklarla görülen kar yağışı ve sisin etkili olduğu ulaşım noktaları ise; Kaynaşlı gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli arasında bulunan Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler arası, Bolu Dağı Tüneli kesiminde, D-100 kara yolunun Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler, Bıçkıyanı...
EKİPLER SÜRÜCÜLERİ UYARDI
Görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda, karayolları ekipleri harekete geçerek tuzlama çalışmalarına başladı. Bölgede görevli trafik ekipleri güvenliği sağlayarak sürücüleri uyardı. Olası kazaların önlenmesi için sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.