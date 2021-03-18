Kar yağışının sık görüldüğü merkezlerden olan Bolu Dağı'nda yine bilindik manzara ortaya çıktı. Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili olmaya başladı. Aralıklarla görülen kar yağışı ve sisin etkili olduğu ulaşım noktaları ise; Kaynaşlı gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli arasında bulunan Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler arası, Bolu Dağı Tüneli kesiminde, D-100 kara yolunun Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler, Bıçkıyanı...

EKİPLER SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda, karayolları ekipleri harekete geçerek tuzlama çalışmalarına başladı. Bölgede görevli trafik ekipleri güvenliği sağlayarak sürücüleri uyardı. Olası kazaların önlenmesi için sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.