Bolu'da 83 attan 8'i karantina altına alındı

İstanbul Adalar'da 81 atın ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesinin ardından Bolu'dan da korkutan bir haber geldi.Bolu Valisi Ahmet Ümit, Abant ilçesinde 83 attan 8'inin ruam hastalığı nedeniyle karantinaya alındığını açıkladı.

Bolu Valisi, Abant'ta 83 atın, faytonlarda ve bireysel gezinti amaçlı kullanıldığını, çalıştırılmaya başlamadan önce bunlara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce ruam hastalığına karşı testler uygulandığını söyledi.

"RUAM HASTALIĞI OLMA TEHLİKESİ TESPİT EDİLDİ"

Test yapılan ve hastalık tespit edilmeyen hayvanlarda, ruam hastalığının daha sonra görülme olasılığı bulunduğuna işaret eden Ümit, şöyle konuştu:"Bu çerçevede Bakanlığın da talimatları doğrultusunda bu hadise ortaya çıkmadan önce Abant'taki atların testleri yapıldı. Şu anda Abant'ta çalıştırılan 83 attan 8'inde ruam hastalığı değil, ruam hastalığı olma tehlikesi tespit edildi. Bu atlar, şu anda karantina altında ve diğer atlardan ayrı tutuluyor. Bu atların kanları alındı, test için Ankara'ya gönderildi. En geç 3-4 gün içinde gelmiş olacak. Sonucuna göre de gerekli tedbirler daha net şekilde alınacaktır ama şu anda şüpheli gibi gözüken hayvanlar, diğer atlardan ayrı şekilde tutuluyor."

Adalarda 81 at itlaf edildi

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI"

Abant'ın turist ağırlayan bir bölge olduğuna değinen Ümit, "Tatilciler için tedirginlik duyulacak bir husus yok çünkü tedbirler alındı. Ruamın, tek tırnaklı hayvanlarda görülen bir hastalık olduğu yetkililer tarafından söyleniyor. Bu çerçevede gerekli tedbirler alınıyor ve alınmaya da devam edilecek. Bu nedenle bölgeye gelecek misafirlerimizin herhangi bir endişe duymalarına mahal yok." ifadelerini kullandı.

Ruam hastalığı nedir? Ruam ne demek? Belirtileri nelerdir? İnsanlara bulaşır mı?