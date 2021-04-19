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  3. Bolu'da iki katlı evde yangın paniği! Köy halkı hortumla müdahale etti

Bolu'da iki katlı evde yangın paniği! Köy halkı hortumla müdahale etti

Bolu'da iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Merkeze bağlı Kırha köyünde Hayrettin Yılmaz'a ait iki katlı evin çatı katında yangın çıktı.

Bolu'da iki katlı evde yangın paniği! Köy halkı hortumla müdahale etti

Bolu'da iki katlı evde yangın paniği yaşandı. Merkeze bağlı Kırha köyünde Hayrettin Yılmaz'a ait iki katlı evin çatı katında yangın çıktı. Yangını gören köy sakinleri durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

HAYVANLAR YANMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve köy sakinleri yangına hortumlarla ilk müdahaleyi yaptı. Yanan evin bitişiğinde bulunan ahırdaki büyükbaş hayvanlar ahırdan çıkartılarak bölgeden uzaklaştırıldı. İtfaiye ekipleri de çıkan yangını büyümeden kısa bir süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü. Bacadan çıktığı belirlenen yangında evin çatı katı tamamen yanarken, ikinci katta da hasar oluştu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Bolu'da iki katlı evde yangın paniği! Köy halkı hortumla müdahale etti

Bolu'da iki katlı evde yangın paniği! Köy halkı hortumla müdahale etti

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