Bolu'da sahibi tarafından sokağa bırakılan köpeğin son halini görenler göz yaşlarını tutamadı! Kaldığı yer yürekleri sızım sızım sızlattı!

Olay, Bolu'unn Tabaklar Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Apartman sakinleri, ağlayan köpek sesi duymaları üzerine itfaiyeye durumu bildirdiler. İhbar sonrası adrese sevk edilen ekipler, bir dairenin balkonundan gelen köpek sesine doğru yürüdüklerinde korkunç manzara ile karşılaştılar. Soğuktan titreyen köpeği kurtarmak isteyen ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'ndan izin aldı.

SAVCILIK İZİN VERDİ, KÖPEK KURTARILDI

Binanın balkonunda bulunan ve soğuktan titreyen köpeği kurtarmak isteyen ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'ndan balkona girebilmek için izin istedi. Durumu öğrenen savcılık, itfaiye erlerine yetki verdi. Sahibinin balkonda bırakarak tatile çıktığı iddia edilen köpek tedavilerinin yapılması için Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.